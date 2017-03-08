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messenger, beğenmeme özelliğini hayata geçiriyor

MESSENGER, BEĞENMEME ÖZELLİĞİNİ HAYATA GEÇİRİYOR

Facebook, Messenger için beğenmeme butonunu ve tepkileri çok yakında kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor. Hizmet şimdilik test aşamasında devam ediyor.

Tarih : 08 Mart 2017, 09:41
Puan Ver : Messenger, Beğenmeme Özelliğini Hayata Geçiriyor(8/10)6


Facebook, Messenger için beğenmeme butonunu ve tepkileri çok yakında kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor. Hizmet şimdilik test aşamasında devam ediyor.



Facebook, çok yakın zamanda Messenger hizmeti için tepki ve beğenmeme butonlarını hizmete sokmayı düşünüyor. Sistem şimdilik daha test aşamasında seyrederken birtakım kullanıcıların fotoğraflar paylaşmasıyla farkına varıldı.



Yeni devreye girecek olan butonlar, Facebook içinde olduğu gibi hisleri ortaya çıkarmak için kullanılacak. Burda en önemli nokta ise beğenmeme butonu olarak öne çıkıyor. Birçok kullanıcıda bu tip bir ihtiyacın sosyal paylaşım ağlarındaki eksikliğine vurgu yapıyordu. Bu özellik artık Messenger için de kullanıma girerek biraz da olsa kullanıcıların ihtiyacını gidermeyi umuyor.



Sonuç olarak yapılan bu değişikliklerin kullanıcıların hayatına nasıl bir değişim yapacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.



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