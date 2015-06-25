

Bundan sonra Facebook hesabı olmayanlar da Messenger'ı kullanabilecek.







Facebook resmi blog sitesinde, Messenger'ın artık bir Facebook hesabı olmadan da kullanılabileceğini duyurdu. Messenger uygulamasını kullanmak isteyenlerin, bir adet profil fotoğrafıyla birlikte isim ve telefon numaralarını girmeleri yeterli olacak. Peki Facebook hesabı olmayanlar kiminle mesajlaşacak? Facebook hesabına numarasını tanımlatan Facebook kullanıcıları veya kendileri gibi Messenger'ı bağımsız kullananlarla.







Bu yönüyle neredeyse WhatsApp'tan farkı kalmayan Messenger için Facebook'un böyle bir karar alması ilginç. Zira bildiğiniz üzere WhatsApp da Facebook çatısı altında. İlk olarak ABD, Kanada, Venezuela ve Peru'da hizmete giren özelliğin önümüzdeki günlerde diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.