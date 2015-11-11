Facebook, yine çok tartışılacak yeni özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Artık Messenger uygulaması otomatik olarak tüm arkadaşlarınızın yüzünü tanıyacak ve bakın ne yapacak?



Facebook, Messenger uygulamasına eklediği yüz tanıma işleviyle fotoğraf paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşlev elbette çeşitli gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor.







Yeni "Photo Magic" işlevi, telefonunuzdaki fotoğraflara bakıyor ve fotoğraflarda arkadaşlarınızın olup olmadığını yapay zeka yoluyla inceliyor. Bunun ardından arkadaşlarınızın bulunduğu fotoğraflar için paylaşım önerileri alıyorsunuz. İşlev, Facebook duvarınızda paylaştığınız fotoğrafları otomatik olarak etiketlemeyi öneren yüz tanıma işlevine benzer biçimde çalışıyor.







Photo Magic, işleri hızlandırmak için arkadaşlarınızla yeni bir fotoğraf çektiğinizde, size bir uyarı gösteriyor. Böylelikle uyarıya tıklayarak fotoğrafı hemen paylaşabiliyorsunuz.







Diğer fotoğraf paylaşım uygulamalarında olduğu gibi Facebook Messenger'ın yeni işlevini kullanabilmek için, ona fotoğraflarınıza ulaşma izni vermeniz gerekiyor. Henüz Avustralya'da kullanıma sunulan işlev için gizlilik tartışmaları şimdiden başlamış görünüyor. Elbette isteyenler Facebook'un yüz tanıma işlevini, etiket önerilerini kapatarak devre dışı bırakılabiliyor.