O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

messenger arkadaşlarınızın yüzüne bakacak!

MESSENGER ARKADAŞLARINIZIN YÜZÜNE BAKACAK!

Facebook, yine çok tartışılacak yeni özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Artık Messenger uygulaması otomatik olarak tüm arkadaşlarınızın yüzünü tanıyacak ve bakın ne yapacak?

Tarih : 11 Kasım 2015, 11:52
Puan Ver : Messenger Arkadaşlarınızın Yüzüne Bakacak!(9/10)8


Facebook, Messenger uygulamasına eklediği yüz tanıma işleviyle fotoğraf paylaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşlev elbette çeşitli gizlilik endişelerini beraberinde getiriyor.



Yeni "Photo Magic" işlevi, telefonunuzdaki fotoğraflara bakıyor ve fotoğraflarda arkadaşlarınızın olup olmadığını yapay zeka yoluyla inceliyor. Bunun ardından arkadaşlarınızın bulunduğu fotoğraflar için paylaşım önerileri alıyorsunuz. İşlev, Facebook duvarınızda paylaştığınız fotoğrafları otomatik olarak etiketlemeyi öneren yüz tanıma işlevine benzer biçimde çalışıyor.



Photo Magic, işleri hızlandırmak için arkadaşlarınızla yeni bir fotoğraf çektiğinizde, size bir uyarı gösteriyor. Böylelikle uyarıya tıklayarak fotoğrafı hemen paylaşabiliyorsunuz.



Diğer fotoğraf paylaşım uygulamalarında olduğu gibi Facebook Messenger'ın yeni işlevini kullanabilmek için, ona fotoğraflarınıza ulaşma izni vermeniz gerekiyor. Henüz Avustralya'da kullanıma sunulan işlev için gizlilik tartışmaları şimdiden başlamış görünüyor. Elbette isteyenler Facebook'un yüz tanıma işlevini, etiket önerilerini kapatarak devre dışı bırakılabiliyor.








Etiketler: Messenger  Arkadaşlarınızın  Yüzüne  Bakacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER