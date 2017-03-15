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meslekten ihraç edilen 20 polis, fetö'den gözaltına alındı

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN 20 POLİS, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve Bylock kullandıkları belirlenen 25 polisten 20'si, yakalanarak gözaltına alındı.

Tarih : 15 Mart 2017, 11:58
Puan Ver : Meslekten İhraç Edilen 20 Polis, Fetö'den Gözaltına Alındı(8/10)5


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıldığı belirlenen 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ziya Ç., 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ali A., Emniyet Amiri Yusuf Ş., Başpolisler Adem U. ve Naim Y, komiserler Hasan Dede T., İsa Y., Köksal T. ve Yasin A., komiser yardımcıları Ahmet Y., Behçet Y., Köksal T., Metin A., Mustafa Hatim A., Naci A. ve Mehmet Ç. ile polisler Ali Ç., Mehmet Ali B., Ali T. ve Beyazıt K., polisin eş zamanlı yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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