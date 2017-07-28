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Meslektaş kurbanı oldu! Elektrikçi şakazedenin centilmenliği kamerada

MESLEKTAŞ KURBANI OLDU! ELEKTRİKÇİ ŞAKAZEDENİN CENTİLMENLİĞİ KAMERADA

İşçiler, aralarında anlaşıp kurban seçtikleri arkadaşlarına acımasız bir şaka yaptı. Kameraya alıp internette paylaştıkları bu anlar, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada(6/10)2

İnşaatta çalışan işçiler, eğlenmek için arkadaşlarına şaka yapmaya karar veriyor. Şakazedenin, acımasız iş arkadaşlarının kurduğu tuzakta canı hayli yanmasına rağmen, onlarla birlikte gülüp eğlendiği ve meslektaşlarıyla centilmence tokalaştığı görülüyor.

"TESİSATÇILAR 1, ELEKTRİKÇİLER 0"

Bu anları kameraya alan işçiler, videoyu "Tesisatçılar 1, elektrikçiler 0" notuyla sosyal medyada paylaştı. Mağdura hem acıdığımız hem de güldüğümüz bu şaka videosu, kısa sürede internette yayılıp çok izlenenler arasına girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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