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Meslek liselerinde yeni dönem! Performansa tabi tuttulacaklar

MESLEK LİSELERİNDE YENİ DÖNEM! PERFORMANSA TABİ TUTTULACAKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı aldı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 10:00
Puan Ver : Meslek Liselerinde Yeni Dönem! Performansa Tabi Tuttulacaklar(8/10)4

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren Türkiye genelinde 2 milyona yakın öğrencinin eğitim aldığı tüm meslek liselerinin 7 ana başlıkta performansa tabi tutulması kararı alındı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen yazıda, Türkiye'nin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasının bakanlığın temel öncelikleri arasında bulunduğu vurgulndı. Yazıda, şunlar kaydedildi:

İYİLERE ÖDÜL VERİLECEK

"Bu doğrultuda, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının mevcut hizmet potansiyellerini en üst noktaya taşıyarak kamu kaynaklarının etkili olarak kullanılmasını sağlamak kalite ve verimliliği sağlamak, emsallerine göre başarılı çalışmaları ile öne çıkan okul ve kurumları ödüllendirmek amacıyla okullar belirli kriterler çerçevesinde izlenerek değerlendirilecektir." Yazıya göre il genelinde faaliyet gösteren mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının performanslarının değerlendirilmesi için bir değerlendirme formu hazırlandı.

SONUÇLAR DUYURULACAK

İl milli eğitim müdürlüklerince performans değerlendirme çalışmaları için yeter sayıda ve 3 kişiden oluşan değerlendirme komisyonları kurulacak. Her komisyon, tüm üyelerin katılımı ile çalışmalarını bizzat okula veya kuruma giderek yapacak. Komisyon üyeleri, her bir performans göstergesine ilişkin puanını, bizzat yerinde gözlem yapmak suretiyle ve okul müdürünce onaylanmış kanıtlayıcı belgeleri görmek suretiyle, gerektiğinde ilgili yönetici, öğretmen ve öğrencilerle de görüşerek verecek. Puanlar, oluşturulacak veri tabanına girilecek. Sonuçlar kamuoyuna duyurulacak.

7 BAŞLIKLI İNCELEME

Bakanlık, meslek liselerinin performanslarına ilişkin kriterleri, "eğitim-öğretim ortamları", "öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu", "rehberlik çalışmaları", "proje ve okul-sektör iş birliği çalışmaları", "sosyal etkinlik çalışmaları", "okul sağlığı çalışmaları" ve "yönetim" olmak üzere 7 başlık altında toplandı. Buna göre, öncelikle okul ortamına ilişkin performans belirlenecek. Bu kapsamda, okulda bulunan dersliklerin en az yarısı, atölye ve laboratuvarların tamamı incelenerek değerlendirilecek. Atölye ve laboratuvarların iç cephe ve zemin durumu değerlendirilirken ilgili meslek alanının özelliği göz önünde bulundurulacak. Atölye ve laboratuvarlarda bulunan tüm makine teçhizat ve eğitim ve deney setleri incelenerek eğitimde kullanılıp kullanılmadığına, arızalı, makine-teçhizat, eğitim ve deney seti bulunup bulunmadığına dikkat edilecek. Engelli öğrenciler için rampa, lavabo-tuvalet ve asansör ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirler de performans kriterleri arasına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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