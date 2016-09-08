

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ soruşturması kapsamında haksızlıkların giderilmesi için müsteşarlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimat verdiğini hatırlatarak, "Müsteşarımıza, dün Sayın Cumhurbaşkanımıza da talimat bu yönde, Başbakanlık Müsteşarlığı başta olmak üzere her yerde bir nevi kriz merkezi oluşturulmalı. Bu konularda kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen, sizin tepsitleriniz varsa bir birim vasıtasıyla toplayın" dedi.







Başbakan Yıldırım, valilere hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Mesele ülkenin menfaati ise hata yapın ama hainlik yapmayın" diye konuştu. İllerde düzenlenen törenlerde valilerin daha seçici olmasını gerektiğini söyleyen Yıldırım, "İllerde törenler oluyor. Bunlarda da seçici olun. Bir etkinliğe, törene gittin mi sistem duruyor. Devlet paydos ediyor. Gidin ama amirlerine, daire müdürlerine gelmeyin deyin. Tören ne zaman biter, beyler ne zaman dönecek, milletin işi ne zaman yapılacak. Gitmeyin demiyorum, gidin ama seçici olun" ifadelerini kullandı.