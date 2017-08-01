İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yaşattıklarından sonra, şimdi de İsrail mahkemesi Kudüs Patrikhanesi aleyhine karar verdi.

PATRİKHANEYE AİT KONUTLAR KİRALANABİLECEK

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Eski Şehir'deki Bab'ul-Halil bölgesinde bulunan iki otel ve bir apartmanla ilgili olarak patrikhane aleyhine açtığı davanın İsrail mahkemesi tarafından kabul edildiği belirtildi.

PATRİKHANE KARARI "YANLIŞ" BULDU

Açıklamada, patrikhaneye ait söz konusu üç taşınmazın Yahudi yerleşimciler tarafından 99 yıllığına kiralanmasına hak tanıyan mahkeme kararının yanlış olduğu vurgulandı.

"KARAR TÜM KUDÜSLÜLERİ DERİNDEN YARALADI"

İsrail mahkemesinin verdiği bu kararın, 2004 yılında görevinden alınan Patrik Irenaios Skopelitis döneminde patrikhanenin mali işlerinden sorumlu kişiyle yapılan yasal olmayan bir anlaşmaya dayandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın iptali için patrikhanenin harcadığı tüm çabalara rağmen mahkemenin aldığı bu kararın kendilerini ve tüm Kudüslüleri derinden yaraladığı ifade edildi.

PATRİKHANE: MÜSLÜMANLARA YAPILAN İHLALLER BİZE DE YAPILIYOR

Patrikhanenin Kudüs'te bulunan gayrı menkullerinin Müslümanlara ait mukaddesat ve taşınmazlara uygulananlara benzer ihlallere maruz kaldığının altı çizilen açıklamada, Kudüs Patriği 3. Teofilos'un söz konusu üç taşınmazdaki mevcut kiracılara her türlü desteği vereceği ifade edildi.

"BU ZALİM KARAR SAHTEKARLIĞI MEŞRULAŞTIRDI"

Öte yandan, Filistin yönetimindeki Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanlığı da İsrail mahkemesinin verdiği karara tepki gösterdi. Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zalim karar sahtekarlığı meşrulaştırdığı gibi yerleşimcilere ihlallerini sürdürmesi için de kılıf ve dokunulmazlık sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

"SALDIRILARDA TÜM DİNİ MEKANLAR HEDEF ALINIYOR"

Açıklamada ayrıca Kudüs kilisesine karşı atılan bu adımın Filistin'de bulunan Müslüman ve Hristiyanlara ait tüm dini mekanların hedef alındığı geniş saldırılar kapsamında gerçekleştiği ifade edildi.

İMZASI OLAN PATRİK GÖREVDEN ALINMIŞTI

Rum Ortodoks Patriği Irenaios'un kiliseye ait taşınmazların Yahudi yerleşimcilere kiralanmasını sağlayan söz konusu anlaşma ile ilgisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2004 yılında Filistin ve Ürdün'deki Ortodoks Hristiyanlar bulundukları ülkelerdeki yönetimlerine "Irenaios'un görevinden azledilmesi" yönünde baskı yapmış ve Patrik aynı yıl görevinden alınmıştı.

Kaynak: haberinburada