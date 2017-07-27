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MESCİD-İ AKSA'NIN TÜM KAPILARI AÇILDI, ON BİNLERCE KİŞİ HAREM-İ ŞERİF'E AKIN ETTİ


Mescid-i Aksa'nın Tüm Kapıları Açıldı, On Binlerce Kişi Harem-i Şerif'e Akın Etti
Tarih : 27 Temmuz 2017, 18:00
Puan Ver : Mescid-İ Aksa'nın Tüm Kapıları Açıldı, On Binlerce Kişi Harem-İ Şerif'e Akın Etti(7/10)3

Mescid-i Aksa'ya çıkan yolları kapatan ve Filistinlilerin yoğun tepkisini çeken İsrail bu kararında geri adım attı. Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açılmasıyla on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

TEKBİRLERLE AKIN ETTİLER

İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla camiye giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilmenin sevincini yaşadı.

İKİNDİ NAMAZI İÇİN TOPLANDIALR

İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

OLAYLARDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

MESCİD-İ AKSA'NIN KAPILARINA METAL DEDEKTÖRLER YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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