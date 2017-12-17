İnternette tanıştığı kadınla buluşmak için kilometrelerce yol giden Çinli, kadının kocası tarafından karşılanarak cadde ortasında kırbaçlandı.

Mesajlaştığı kadınla buluşma hayaliyle 1200 kilometre yol gitti, kadının kocasının gazabına uğradı.

MESAJLAŞTIĞI KADINLA BULUŞMAK İÇİN YOLA ÇIKTI

Çin'de ismi Liu olarak açıklanan evli adam, kendisi gibi evli olan bir kadınla internette tanıştıktan sonra 1200 km yol giderek kadının yaşadığı Fuyuan şehrine geldi.

ADAMI DİREĞE BAĞLAYIP KIRBAÇLADI

Ama tanıştığı kadın yerine kadının kocası tarafından karşılandı. Kadının kocası ve arkadaşları, kalabalığın şaşkın bakışları arasında adamı direğe bağlayıp kırbaçladı.

HER ŞEY TELEFONDAKİ MESAJLARIYLA GÖRMESİYLE BAŞLADI

Koca, karısının telefonundaki mesajları gördükten sonra Liu ile eşiymiş gibi konuşmaya başlamıştı. Liu, belirtilen yere geldiğinde kadının kocası arkadaşlarını yanına alıp Liu'yu dövdü.

Kaynak: haberinburada