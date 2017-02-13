Maskeli Kişi, Girdiği Evdeki Kadını Bıçakladı
Sosyal Medyada Terör Propagandasına 4 Gözaltı
Dolar Haftaya Nasıl Başladı?
Ankara Da 100 Erkek Lise Öğrencisine Cinsel İstismar
Blackberry, Şirketler İçin Güvenli Mesajlaşma Sistemi Üretti
Apple Mühendisleri Delirtti
Mesajlaşma Uygulaması Signal, Görüntülü Ve Sesli Arama Özelliği Sunacak
Google Milyonlarca Uygulamayı Kaldırmaya Hazırlanıyor
Facebook Lite 200 Milyon Kullanıcıya Ulaştı
İzlanda Biyolojik Topluluklar Kurmaya Başlıyor
Dünyanın En İyi Teknoloji Ve Mühendislik Üniversiteleri
59. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
Peugeot, Efsanenin İsmini Satın Aldı!
Kemoterapi Öldürmüyor Ama...
Rusya'da Helikopter Düştü! Arama Çalışmaları Başlatıldı
Riekerink Gidiyor Mu?
Dikkat! 42 Milyon Liranızı Unuttunuz!
İstanbul Da Kar Yağışı Çarşamba Ya Kadar Sürecek
Helikopter Destekli Terör Operasyonu
Patates Cipsinde Kanser Riski

mesajlaşma uygulaması signal, görüntülü ve sesli arama özelliği sunacak

MESAJLAŞMA UYGULAMASI SİGNAL, GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ ARAMA ÖZELLİĞİ SUNACAK

Gün geçtikçe daha fazla önem arz eden şifreli mesajlaşma uygulumaları kendilerini birçok yönden geliştiriyor. Bu uygulamalardan biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:16
Puan Ver : Mesajlaşma Uygulaması Signal, Görüntülü Ve Sesli Arama Özelliği Sunacak(6/10)6


Gün geçtikçe daha fazla önem arz eden şifreli mesajlaşma uygulumaları kendilerini birçok yönden geliştiriyor. Bu uygulamalardan biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama özelliği sunmaya hazırlanıyor.



Anında mesajlaşma uygulamaları arasında önde gelenlerinden biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama hizmetini uygulması içersinde sunmaya başladı.



Uygulamaya konulan görüntülü ve sesli arama hizmeti şimdilik beta sürümüne kayıt olan kullanıcıların hizmetinde. Ayrıca şimdilik sadece Android için sınırlı olan yeni özellikler çok yakında da İOS içinde kullanıma açılacak.



Yeni eklenen bu özellikler Signal ayarlar ekranından seçilebiliyor. Kullanıcılar bu bölümde “Signal mesajları ve aramaları” ve “Video arama beta” modlarını aktif veya inaktif edebiliyor.  Her iki taraf da ayarlarını açık olarak etkinleştirdiğinde, her iki taraf içinde  sesli ve görüntülü arama başlamış oluyor.



Sonuç olarak Signal tarafına eklenen bu yeni özellikler ile uygulamanın popülerliğini biraz daha arttıracak gibi gözüküyor.



Türk Telekom'dan 1.39 Milyar Lira Zarar!








Etiketler: Mesajlaşma  Uygulaması  Signal  Görüntülü  Ve  Sesli  Arama  Özelliği  Sunacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER