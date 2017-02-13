Gün geçtikçe daha fazla önem arz eden şifreli mesajlaşma uygulumaları kendilerini birçok yönden geliştiriyor. Bu uygulamalardan biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama özelliği sunmaya hazırlanıyor.



Gün geçtikçe daha fazla önem arz eden şifreli mesajlaşma uygulumaları kendilerini birçok yönden geliştiriyor. Bu uygulamalardan biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama özelliği sunmaya hazırlanıyor.



Anında mesajlaşma uygulamaları arasında önde gelenlerinden biri olan Signal, görüntülü ve sesli arama hizmetini uygulması içersinde sunmaya başladı.



Uygulamaya konulan görüntülü ve sesli arama hizmeti şimdilik beta sürümüne kayıt olan kullanıcıların hizmetinde. Ayrıca şimdilik sadece Android için sınırlı olan yeni özellikler çok yakında da İOS içinde kullanıma açılacak.



Yeni eklenen bu özellikler Signal ayarlar ekranından seçilebiliyor. Kullanıcılar bu bölümde “Signal mesajları ve aramaları” ve “Video arama beta” modlarını aktif veya inaktif edebiliyor. Her iki taraf da ayarlarını açık olarak etkinleştirdiğinde, her iki taraf içinde sesli ve görüntülü arama başlamış oluyor.



Sonuç olarak Signal tarafına eklenen bu yeni özellikler ile uygulamanın popülerliğini biraz daha arttıracak gibi gözüküyor.



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