Tayvan'da bir kadın, Asya'da yaygın kullanılan WhatsApp benzeri mesajlaşma uygulaması Line'da attığı mesajlara yanıt yazmayan kocasını boşadı.

"MAVİ TIK"LARI DELİL OLARAK GÖSTERDİ

Kadın, boşanma davasında uygulamada kocasına attığı mesajlar için gelen "Okundu" uyarılarını delil olarak sundu. Uygulamadaki özellikler, kocasının mesajları açtığını okuduğunu ancak hiçbirine yanıt vermediğini gösteriyor.

HAKİM "MAVİ TIK"LARI DELİL SAYDI

Aybaşında görülen davada hakim, delilleri boşanma gerekçesi olarak kabul edip kadın lehine karar aldı. Özellik 'mavi tık' olarak biliniyor. Mesajı alan kişinin içeriği açıp okuduğuna işaret ediyor.

Bu özellik, WhatsApp ve Line gibi mesajlaşma uygulamalarında var.

MAHKEME, ÇİFTİN BOŞANMASINA KARAR VERDİ

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki aile mahkemesi, uygulamadaki 'mavi tıkları' kararın ana gerekçe olarak kabul edip evliliğin onarılamayacak halde olduğuna hükmetti ve çiftin boşanmasına karar verdi.

KADIN 6 AY BOYUNCA KOCASINA MESAJ YOLLADI

Soyadı Lin olan Tayvanlı kadın kocasına 6 ay boyunca cep telefonu mesajları gönderdi. Trafik kazasını dikkate almadı. Kadın kocasına gönderdiği mesajlardan birinde, trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını söylüyor. Bir diğer mesajda da hastanenin acil servisine kaldırıldığını söylüyor ve kocasına neden mesajları okuyup yanıt vermediğini soruyor.

MESAJLARI GÖRMEZDEN GELMEK BOŞANMA SEBEBİ SAYILDI

Kocası hastanede karısını bir defa ziyarete gitse de, mahkeme mesajları görmezden gelmenin boşanmaya zemin hazırladığına hükmetti.

Mahkeme kararında "Davalı, davacı hakkında bilgi almak istemedi ve davacının gönderdiği mesajları okuyup yanıtlamadı. Çiftin evliliği onarılamaz" dendi.Kazadan bir ya da iki ay sonra kocası karısına kısa bir mesaj attı. Hakim Kao çiftin mesajlaşmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Köpekleriyle ilgili bir meseleydi ve karısına kendisine bir mektup geldiğini söyledi ama karısına hiç ilgi göstermedi. Davacıyla aralarında çok az iletişim olduğu görülüyor, davalı, davacının mesajlarına nadiren cevap veriyor."

BAŞKA SORUNLAR DA VARDIÇift, 2012 yılından bu yana evli. 50li yaşlarındaki kadının ikinci evliliği. Kocası da 40'lı yaşlarda. Hakim Kao, evliliklerinde başka sorunlar da olduğunu söyledi.

"ERKEĞİN AİLESİ DOSTÇA DAVRANMADI"

Lin, kocasının annesi, erkek kardeşi ve görümcesiyle birlikte yaşadığı eve taşındıktan sonra ailenin tüm harcamalarını, faturaları ödemek zorunda kaldı. Kayınvalidesi ayrıca Li'den kredi çekip kayınpederinin vergi borçlarını da ödemesini istedi.

Mahkeme kararında, erkeğin ailesinin kadına karşı 'dostça davranmadığı' kaydedildi. Mahkemeye sunulan belgelerde, erkeğin ailesinin Li'nin duşta ne kadar kalacağına, suyun derecesinin ne olacağına da müdahale ettiği de belirtiliyor.

MESAJLARIN CEVAPSIZ KALMASI BARDAĞI TAŞIRDI

Hakim Kao, cep telefonu mesajlarını görmezden gelmesinin ise bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Kao, "Normal bir çift birbirine böyle davranmaz. Line mesajları çok önemli bir kanıttı. Evliliğin ne halde olduğunu, tarafların birbirileriyle iyi iletişimde olmadıklarını gösteriyor" dedi.

MESAJLAR ARTIK DELİL SAYILABİLİR

Hakim Kao, "Artık internet üzerinden iletişim çok yaygın, dolayısıyla bunlar da delil olarak kullanılabilir. Eskiden kanıtları yazılı olarak görmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

Lin'in kocası mahkeme kararını temyize götürebilir ancak böyle bir niyeti olduğuna dair bir işaret yok. Hakim Kao'ya göre kadının kocası duruşmalara hiç katılmadı ve mahkeme celplerine hiç yanıt vermedi.

Kaynak: haberinburada