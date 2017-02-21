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'MESAJIM ENOSİS HAYALİ KURANLARADIR'


'MESAJIM ENOSİS HAYALİ KURANLARADIR'
Tarih : 21 Şubat 2017, 17:27
Puan Ver : 'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'(6/10)6


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.



Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Çavuşoğlu, Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.



Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve muhalefet partisi liderlerinin yer alacağı çalışma toplantısına katıldı.








Etiketler:   Mesajım  Enosis  Hayali  Kuranlaradır      haber

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