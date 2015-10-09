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meryem uzerli'nin koyduğu isim sadece 900 kişide var

MERYEM UZERLİ'NİN KOYDUĞU İSİM SADECE 900 KİŞİDE VAR

Meryem Uzerli'nin kızı Lara'nın ikinci bir ismi daha varmış: Jemine... Amerika kökenli isimden dünyada sadece 900 kişide var.

Tarih : 09 Ekim 2015, 09:10
Puan Ver : Meryem Uzerli'nin Koyduğu İsim Sadece 900 Kişide Var(0/10)


Herkes, Meryem Uzerli'nin işadamı Can Ateş'ten olan kızının ismini Lara olarak biliyordu. Ancak, oyuncunun Cannes'daki dizi çekimleri sırasında çıkartılan personel kartında kızının ikinci bir ismi olduğu ortaya çıktı. Lara'nın diğer adı Jemine imiş. Bu ilginç ismin Amerika kökenli olduğu öğrenildi.





 








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