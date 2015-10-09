Meryem Uzerli'nin kızı Lara'nın ikinci bir ismi daha varmış: Jemine... Amerika kökenli isimden dünyada sadece 900 kişide var.



Herkes, Meryem Uzerli'nin işadamı Can Ateş'ten olan kızının ismini Lara olarak biliyordu. Ancak, oyuncunun Cannes'daki dizi çekimleri sırasında çıkartılan personel kartında kızının ikinci bir ismi olduğu ortaya çıktı. Lara'nın diğer adı Jemine imiş. Bu ilginç ismin Amerika kökenli olduğu öğrenildi.











