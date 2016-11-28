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meryem uzerli'nin eski sevgilisi, sarışın güzelle görüntülendi

MERYEM UZERLİ'NİN ESKİ SEVGİLİSİ, SARIŞIN GÜZELLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir dönem Meryem Uzerli ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği mekanın terasında gece boyunca öpüştü.

Tarih : 28 Kasım 2016, 13:58
Puan Ver : Meryem Uzerli'nin Eski Sevgilisi, Sarışın Güzelle Görüntülendi(10/10)8


Bir dönem Meryem Uzerli ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği mekanın terasında gece boyunca öpüştü.



Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle görüntülendi.



MERYEM İLE AŞK YAŞIYORLARDI



Meryem Uzerli'yle ilişkisi biten iş adamı Alp Özcan, önceki akşam yabancı uyruklu sarışın bir kadınla Asmalımescit'teki Soho House'a girerken görüntülendi.



 



kaynak:haberler








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