MERYEM UZERLİ'NİN ESKİ SEVGİLİSİ, SARIŞIN GÜZELLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bir dönem Meryem Uzerli ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği mekanın terasında gece boyunca öpüştü.
Bir dönem Meryem Uzerli ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle gittiği mekanın terasında gece boyunca öpüştü.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi Alp Özcan, önceki gün yeni sevgilisiyle görüntülendi.
MERYEM İLE AŞK YAŞIYORLARDI
Meryem Uzerli'yle ilişkisi biten iş adamı Alp Özcan, önceki akşam yabancı uyruklu sarışın bir kadınla Asmalımescit'teki Soho House'a girerken görüntülendi.
kaynak:haberler
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