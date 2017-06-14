Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

meryem uzerli'nin durumu kötüye gidiyor!

MERYEM UZERLİ'NİN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR!

Meryem Uzerli 2015'te aylığı 28 bin TL'ye kiraladığı, 2 yıllık kirasını peşin ödediği villasını bırakıyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 12:22
Puan Ver : Meryem Uzerli'nin Durumu Kötüye Gidiyor!(6/10)7


“Kira çok pahalı geldi. Artık daha ekonomik yaşamak zorundayım” diyen Meryem Uzerli aynı sitede 15 bin TL'ye yeni bir villa kiraladı.

 

Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu'yla başrolü paylaşacağı ‘Cingöz Recai' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Meryem Uzerli, kendisine çok iyi bakıyor!



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Meryem  Uzerli  Nin  Durumu  Kötüye  Gidiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER