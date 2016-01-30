O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meryem uzerli ve murat yıldırım aşkı kesinleşti mi?

MERYEM UZERLİ VE MURAT YILDIRIM AŞKI KESİNLEŞTİ Mİ?

Televizyon ekranlarının yeni başlayan ve ilgiyle takip edilen dizisi “Gecenin Kraliçesi”nde başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde…

Tarih : 30 Ocak 2016, 10:14
Puan Ver : Meryem Uzerli Ve Murat Yıldırım Aşkı Kesinleşti Mi?(6/10)7


Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım aşk mı yaşıyor?



Haklarında daha önce aşk dedikodusu çıkan ancak “Sadece arkadaşız” diyerek tüm iddiaları yalanlayan Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli arasındaki artan samimiyet, dizinin yapım ekibinin de dikkatinden kaçmadı.



Baş başa Kahvaltı Yaptılar!



Önceki gün Rumeli Hisarı'nda baş başa kahvaltı yapan Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın yakınlığı aşk dedikodularını daha da güçlendirdi. Bu sayede Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım aşkı kesinleşti.



Can Ateş ile bir süre birliktelik yaşayan ve bu birlikteliğinden “Lara” isimli bir kız çocuğu olan Meryem Uzerli'nin mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.



Murat Yıldırım ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanmıştı.








Etiketler: Meryem  Uzerli  Ve  Murat  Yıldırım  Aşkı  Kesinleşti  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER