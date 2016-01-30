Televizyon ekranlarının yeni başlayan ve ilgiyle takip edilen dizisi “Gecenin Kraliçesi”nde başrolleri paylaşan Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli aşk mı yaşıyor? Detaylar haberimizde…



Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım aşk mı yaşıyor?



Haklarında daha önce aşk dedikodusu çıkan ancak “Sadece arkadaşız” diyerek tüm iddiaları yalanlayan Murat Yıldırım ve Meryem Uzerli arasındaki artan samimiyet, dizinin yapım ekibinin de dikkatinden kaçmadı.



Baş başa Kahvaltı Yaptılar!



Önceki gün Rumeli Hisarı'nda baş başa kahvaltı yapan Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın yakınlığı aşk dedikodularını daha da güçlendirdi. Bu sayede Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım aşkı kesinleşti.



Can Ateş ile bir süre birliktelik yaşayan ve bu birlikteliğinden “Lara” isimli bir kız çocuğu olan Meryem Uzerli'nin mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.



Murat Yıldırım ise kendisi gibi oyuncu olan eşi Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanmıştı.