MERYEM UZERLİ, OTEL ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİĞİ MISIRLI OYUNCU İLE AŞK YAŞIYOR
Geçtiğimiz aylarda otel çıkışı bir yakışıklıyla görüntülenen Meryem Uzerli'nin görüntülendiği kişi, Mısırlı oyuncu Bassel Alzaro çıktı. İkili birkaç aydır aşk yaşıyor.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde hem Türklerin hem de Orta Doğu ülkelerinin büyük bir sevgisini kazanan Meryem Uzerli, kendisine Mısırlı sevgili yaptı. Oyuncu Bassel Alzaro ile aşk yaşayan Uzerli'nin sürekli Orta Doğu'ya gitme nedeni de anlaşıldı.
OTELDE GÖRÜNTÜLENDİĞİ KİŞİ MISIRLI OYUNCU ÇIKTI
İkili, Bassel Alzaro'nun sunduğu bir televizyon programının Almanya- Berlin'deki çekimlerinde tanıştı. Geçen yaz başından bu yana Dubai, Berlin ve son olarak da İstanbul'da buluştular. Meryem Uzerli'nin, 30 Eylül'de Taksim'deki Grand Hyatt Otel'e girerken görüntülendiği kişi de Bassel Alzaro'ydu. Meryem Uzerli 2014'te "Annem Türk erkeklerinden uzak durmam gerektiğini söylüyor. Haklı, çünkü beni üzüyorlar" demişti.
İşte Meryem ve yeni aşkı:
Kaynak: haberinburada
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