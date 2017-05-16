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meryem uzerli ile alp özcan ayrıldı

MERYEM UZERLİ İLE ALP ÖZCAN AYRILDI

Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ilişkisi yine ayrılıkla sonuçlandı. Çift, barıştıktan 1.5 ay sonra yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 10:31
Puan Ver : Meryem Uzerli İle Alp Özcan Ayrıldı(7/10)8


MERYEM Uzerli ile Alp Özcan'ın ilişkisinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşandı. Geçen ekimde ayrılan, birkaç ay sonra barışıp yeniden bir araya gelen ve basına mutluluk pozları veren çift, o çabaya rağmen yaşadıkları krizi aşmayı başaramadı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Meryem  Uzerli  İle  Alp  Özcan  Ayrıldı    haber

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