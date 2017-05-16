MERYEM UZERLİ İLE ALP ÖZCAN AYRILDI
Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ilişkisi yine ayrılıkla sonuçlandı. Çift, barıştıktan 1.5 ay sonra yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi.
MERYEM Uzerli ile Alp Özcan'ın ilişkisinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşandı. Geçen ekimde ayrılan, birkaç ay sonra barışıp yeniden bir araya gelen ve basına mutluluk pozları veren çift, o çabaya rağmen yaşadıkları krizi aşmayı başaramadı.
kaynak:hürriyet
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