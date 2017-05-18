MERYEM UZERLİ AYRILIĞI EĞLENEREK KUTLADI
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ikinci bir şans verdiği işadamı Alp Özcan'la aşkı yine bitti. Güzel oyuncu, dostlarıyla eğlenerek ayrılığı kutladı.
Ekim 2016'da 1 yıllık aşkı son bulan Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ikinci şans verdikleri ilişkisi yine bitti. Genç işadamıyla bir buçuk ay sonra yeniden yolları ayrılan Uzerli, önceki akşam Bebek Lucca çıkışı objektiflere yansıdı. Gecede 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibiyle eğlenen oyuncunun keyfi yerindeydi.
AYRILIĞI DOĞRULADI
Ayrılık sorularını geçiştirmek için hızla aracına binen Meryem Uzerli, bir muhabirin Alp Özcan'ı kastederek "Denediniz ve olmadı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Güzel oyuncu, böylece ayrılığı doğrulamış oldu. Bu arada ilişkinin bitmesinde Alp Özcan'ın sunucu Diyar Onar'la yakınlaşmasının etkili olduğu konuşuluyor.
kaynak:sabah
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