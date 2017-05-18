Göteborg-Aık Maçı, Şike İddiası Nedeniyle Ertelendi
Her 5 Kadından 1'i Vajinasından Memnun Değil
Las Palmas, Boateng'in Sözleşmesini 2020'ye Kadar Uzattı
Chp'den Suriye Önerisi: Esad...
Dolar/Tl Sert Yükselişini Sürdüyor
'içerde' Tepki Çeken Ölüm Sahnesi!
Galatasaray Twitter'da 7 Milyon Takipçiye Ulaştı
Diyarbakır Sur'da Patlama Sesi! Büyük Panik
Operasyonun Sürdüğü Kato'da Şok Görüntü!
122 Kişinin Kredi Kartından 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz Gösteri' Açıklaması!
İşte Ramazan'da Kolay Oruç Tutmanın Yolları!
Döviz Fiyatlarında Son Durum
Ankara'da Fetö Operasyonu!
Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Terörist Öldürüldü
Volvo'dan Flaş Dizel Kararı
Şırnak'ta Terör Örgütüne Büyük Darbe
Kocaeli'de Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı
Aylık Sınırsız Kotasız İnternet 999 Tl'ye Kadar Çıktı
Mardin Yeniden Doğuyor! Oteller Yüzde Yüz Doldu

meryem uzerli ayrılığı eğlenerek kutladı

MERYEM UZERLİ AYRILIĞI EĞLENEREK KUTLADI

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin ikinci bir şans verdiği işadamı Alp Özcan'la aşkı yine bitti. Güzel oyuncu, dostlarıyla eğlenerek ayrılığı kutladı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:23
Puan Ver : Meryem Uzerli Ayrılığı Eğlenerek Kutladı(6/10)3


Ekim 2016'da 1 yıllık aşkı son bulan Meryem Uzerli ile Alp Özcan'ın ikinci şans verdikleri ilişkisi yine bitti. Genç işadamıyla bir buçuk ay sonra yeniden yolları ayrılan Uzerli, önceki akşam Bebek Lucca çıkışı objektiflere yansıdı. Gecede 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibiyle eğlenen oyuncunun keyfi yerindeydi.



AYRILIĞI DOĞRULADI



Ayrılık sorularını geçiştirmek için hızla aracına binen Meryem Uzerli, bir muhabirin Alp Özcan'ı kastederek "Denediniz ve olmadı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Güzel oyuncu, böylece ayrılığı doğrulamış oldu. Bu arada ilişkinin bitmesinde Alp Özcan'ın sunucu Diyar Onar'la yakınlaşmasının etkili olduğu konuşuluyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Meryem  Uzerli  Ayrılığı  Eğlenerek  Kutladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER