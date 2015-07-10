Reyting rekorları kıran Survivor yarışmacılarından ve milli atlet olan Merve Aydın sosyal medya hesabından aşk dedikodularına yanıtla gündem oldu.



Reyting rekorları kıran Survivor yarışmacılarından ve milli atlet olan Merve Aydın sosyal medya hesabından aşk dedikodularına yanıtla gündem oldu.Ekranların sevilen programı Survivor All Star bitmesine rağmen programda olan olaylar halen gündemde sıcaklığını koruyor. Merve Aydın'ın Survivor All Star'da ismi Anıl Tetik ile aşk söylentileri ile çalkalandı.



Merve Aydın'ınSurvivor All Star'da ismi Anıl Tetik ile aşk söylentileri ile çalkalandı. Adıilk önce Ahmet Dursun daha sonra da Anıl'la aşk dedikodularına karışan Merve, oiddialarına son noktayı koydu. Survivor All Star yarışmasına damgasını vuranisimler arasında yer alan Merve Aydın önce Ahmet Dursun'la ardından da Anıl'laaşk yaşadığı iddia edildi.Yarışmacı bu iddialar karşısında daha fazla sessizkalamadı ve bakın ne dedi. Aydın, fotoğraf paylaşarak "Biri abim diğerikardeşim" dedi.