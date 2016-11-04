

Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde "Ben Merve Özbey'in hakkını yedim. 'Şerefime Namusuma' aslında onun albümünün çıkış şarkısıydı” itirafında bulunmuştu.







Önceki gün Taksim'de bir mekanda sahne alan Merve Özbey, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akalın'ın sözleri hatırlalınca genç şarkıcı, "Bütün haklarım Demet ablama helal olsun, o benim canım. Ayrıca şarkı ona çok yakıştı. İyi ki o söylemiş" dedi.