MERVE ÖZBEY: HAKKIM DEMET AKALIN'A HELAL OLSUN
Merve Özbey, Demet Akalın'ın kendisi hakkında "Merve Özbey'in hakkını yedim" açıklamasına yanıt verdi.
Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde "Ben Merve Özbey'in hakkını yedim. 'Şerefime Namusuma' aslında onun albümünün çıkış şarkısıydı” itirafında bulunmuştu.
Önceki gün Taksim'de bir mekanda sahne alan Merve Özbey, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akalın'ın sözleri hatırlalınca genç şarkıcı, "Bütün haklarım Demet ablama helal olsun, o benim canım. Ayrıca şarkı ona çok yakıştı. İyi ki o söylemiş" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar