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Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi olamadı

MERVE KAVAKÇI, KUALA LUMPUR BÜYÜKELÇİSİ OLAMADI

Bakanlar Kurulu kararnamesiyle gerçekleştirilen büyükelçi atamalarında Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanması beklenen Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 16:20
Puan Ver : Merve Kavakçı, Kuala Lumpur Büyükelçisi Olamadı(10/10)6

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve kimi büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede, Temmuzda hazırlanan taslakta Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi olarak adı geçen Merve Kavakçı'nın ismi yer almadı.

İSMİ KARARNAMEDE YER ALMADI

Bakanlar Kurulunun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. Temmuzda hazırlanan Dışişleri Bakanlığının büyükelçiler atama taslağında Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan Merve Kavakçı'nın isminin kararnamede yer almaması dikkat çekti.

BAKAN KAYA'NIN ABLASI ATANDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Dışişleri bürokrasisi dışından Kuveyt'e büyükelçi olarak atandı.

TOKYO BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN OLDU

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Murat Mercan Tokyo'ya büyükelçi olarak atandı.

PEKİN'E BAKANLIK DIŞINDAN ATAMA

Şanlıurfa eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Emin Önen de, bakanlık dışından büyükelçi atandı. Önen'in Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) gibi önemli bir büyükelçiliğe atanması dikkat çekti.

İşte atananlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merve  Kavakçı  Kuala  Lumpur  Büyükelçisi  Olamadı    haber

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