Bitlis'te Kar 312 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
Nato Afganistan'da Deaş Komutanını Öldürdü
Meğer Keçiboynuzunda Mucize Saklıymış...
Elektrik Kontağından Çıkan Kıvılcım Taziye Evine Yaktı
Gine'deki Fetö Okuluna Ömer Halisdemir Anıtı
Bursaspor Tunahan Akdoğan'a Emanet
235 Bin Esnaf Kosgeb'i Bekliyor
Şeyma Subaşı'dan Şaşırtan İtiraf
Tek Kadınlarda Şampiyon Serena Williams Oldu
İngiltere Başbakanı May Türkiye De
Başbakan Yardımcısı Kaynak Tan Darbecileri İade Etmeyen ...
Bomba Yüklü Araçla Yakalanan Teröristler: Emri...
Van-Çatak Yolunda Ambulansın Üzerine Çığ Düştü
Reina Saldırganı Dakika Dakika Anlattı!
Halil İbrahim Pehlivan Adanaspor'da
Merve Hamile Mi? Arkadaşları Kafa Karıştırdı...
Silikon Vadisi'nde Savaş Hazırlığı
Putin'in Adamlarından Norveçli Bilimadamına İlginç Ziyaret!
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sürüyor
Merkez, Para Politikası Kurulu Toplantı Tarihini Açıkladı

merve hamile mi? arkadaşları kafa karıştırdı...

MERVE HAMİLE Mİ? ARKADAŞLARI KAFA KARIŞTIRDI...

Merve Boluğur, dün gece arkadaşlarıyla Arnavutköy'deydi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 12:09
Puan Ver : Merve Hamile Mi? Arkadaşları Kafa Karıştırdı...(10/10)9



Çıkışta muhabirlerle sohbet ettiği sırada arkadaşlarının “Hadi söyle Merve... Kim hamileyse sürprizi arkadaşlarla paylaşalım” açıklaması karşısında şoke olan oyuncu, “Yine top bana kaldı” demekle yetindi.“



Yeni dizisinizde öpüşme sahneleriniz var mı?” sorusuna oyuncunun arkadaşları “Maalesef yok. Tam öpüşecekken kesiyorlar. Murat Bey kızacak bize” diyerek kahkaha attı.



 



kaynak:habertürk









Etiketler: Merve  Hamile  Mi  Arkadaşları  Kafa  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER