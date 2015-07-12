

Geçen ay Bodrum'da tatil yapan ikili, bugünlerde ise Murat Dalkılıç'ın yer aldığı ‘Kahpe Bizans 2' setinin çekimleri için Ürgüp'te. Dilek ağacına temenni Bayram sonrası yaşanılacak kız isteme merasiminin ardından hayatlarını birleştirecek olan âşıkların bu seyahati ön balayı şeklinde değerlendirildi. Sevgililer ayrıca 3 Hisar'daki dilek ağacına da temennilerde bulundu. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur 1 yıl aşk yaşamış, geçen Aralık'ta ayrılmıştı Yaklaşık 6 aydır yalnız olan sevgililer aşka ikinci bir şans verdiler. ACELE EDİYORLAR Birlikte Bodrum tatiline çıkan ikili, gözlerden uzak olmak isterken sosyal medyadaki takipçilerine yakalanmıştı. Daha önce iki kez ayrılıp yeniden bir araya gelen çift şimdi ise nikâh defterine imzayı atmak için hızlı davranıyor. BAYRAMDA İSTEMEYE GİDECEK Murat Dalkılıç, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle Merve'yi istemeye gidecek. 18 Ağustos'ta da kına gecesi yapılıp ardından hemen düğün olacak. MERVE BOLUĞUR KİMDİR? Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir süre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. 2006 yılında Feride Kaytan'ın yönettiği Kanal D'de yayınlanan Acemi Cadı adlı televizyon dizisinin başrolünde Ayşegül adlı genç bir cadıyı canlandırdı. Yine 2006 yılında Tayfun Güneyer'in yönettiği Keloğlan Kara Prense Karşı adlı sinema filminde, Birgül isimli bir kahramanı canlandırdı. Ardından 2007 yılında beş arkadaşın eğlenceli bir haftasonu geçirmek için Gomeda Vadisi'ne yaptıkları yolculuğu anlatan, Tan Tolga Demirci'nin yönettiği fantastik korku filmi Gomeda'da yer aldı. 2008 yılında Cem Görgeç'in yazıp yönettiği Hoşçakal Güzin adlı sinema filminde Bahar rolünde yer aldı. Algida Cornetto, Burger King, Orkid ve bazı diğer firma ve ürünlerin reklam filmlerinde de yer alan Merve Boluğur şu anda; 2007 yılında TRT'de yayına başlayan, Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın da yer aldığı Aşk Yeniden adlı televizyon dizisinde Lale ve Mete çiftinin Eylül adlı kızını oynamaktadır.







