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merve boluğur, murat dalkılıç'ın yeni imajını beğendi

MERVE BOLUĞUR, MURAT DALKILIÇ'IN YENİ İMAJINI BEĞENDİ

Eşi Murat Dalkılıç'ın yeni tarzını değerlendiren Boluğur, “Valla pek alışamadım öyle Murat'a" dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:45
Puan Ver : Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ın Yeni İmajını Beğendi(7/10)6


Merve Boluğur, önceki akşam Akmerkez'deki Serafina restoranda görüntülendi. Yakın arkadaşı Eliz Sakuçoğlu ile buluşan ünlü oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Eşi Murat Dalkılıç'ın yeni tarzını değerlendiren Boluğur, “Valla pek alışamadım öyle Murat'a. Sonra hoşuma da gitmedi değil. Ama yine de tercihim kirli sakaldan yana” dedi.



 








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