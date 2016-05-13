MERVE BOLUĞUR, MURAT DALKILIÇ'IN YENİ İMAJINI BEĞENDİ
Eşi Murat Dalkılıç'ın yeni tarzını değerlendiren Boluğur, “Valla pek alışamadım öyle Murat'a" dedi.
Merve Boluğur, önceki akşam Akmerkez'deki Serafina restoranda görüntülendi. Yakın arkadaşı Eliz Sakuçoğlu ile buluşan ünlü oyuncu, çıkışta soruları yanıtladı. Eşi Murat Dalkılıç'ın yeni tarzını değerlendiren Boluğur, “Valla pek alışamadım öyle Murat'a. Sonra hoşuma da gitmedi değil. Ama yine de tercihim kirli sakaldan yana” dedi.
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