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merve boluğur imaj değiştirdi

MERVE BOLUĞUR İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Şu sıralar eşi Murat Dalkılıç'tan boşanacağı yönünde haberlerle gündemde olan Merve Boluğur imaj değiştirdi.

Tarih : 16 Mart 2017, 12:00
Puan Ver : Merve Boluğur İmaj Değiştirdi(10/10)7



Boluğur, yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını griye boyattı. Yeni halinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Merve Boluğur'a takipçileri övgüler yağdırdı.



 



kaynak:habertürk







Etiketler: Merve  Boluğur  İmaj  Değiştirdi    haber

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