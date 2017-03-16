MERVE BOLUĞUR İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Şu sıralar eşi Murat Dalkılıç'tan boşanacağı yönünde haberlerle gündemde olan Merve Boluğur imaj değiştirdi.
Boluğur, yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını griye boyattı. Yeni halinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Merve Boluğur'a takipçileri övgüler yağdırdı.
kaynak:habertürk
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