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merve boluğur ile murat dalkılıç 600 bin tl'yi reddetti

MERVE BOLUĞUR İLE MURAT DALKILIÇ 600 BİN TL'Yİ REDDETTİ

Bir ev tekstil firması, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'a reklam filmi teklifinde bulundu. Çiçeği burnunda çift, 600 bin TL'lik rakamı az bulunca teklifi reddetti

Tarih : 11 Ekim 2015, 12:51
Puan Ver : Merve Boluğur İle Murat Dalkılıç 600 Bin Tl'yi Reddetti(9/10)8


HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Adile Sultan Yalısı'nda 24 Ağustos'ta evlenen Merve Boluğur ile Murat Dalkı- lıç, geçtiğimiz günlerde bir ev tekstil firmasından teklif aldı. Firma, yeni reklam kampanyasının yüzü olmaları için çifte 600 bin TL önerdi.

İkili rakamın az olduğunu düşünüp teklifi geri çevirdi. Çifte teklifi sunan reklam ajansı, önümüzdeki günlerde reklam filmi talebinde bulunan firmayla görüşerek ikilinin ücreti az bulduğunu bildirecek.








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