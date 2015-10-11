Bir ev tekstil firması, Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç'a reklam filmi teklifinde bulundu. Çiçeği burnunda çift, 600 bin TL'lik rakamı az bulunca teklifi reddetti



HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Adile Sultan Yalısı'nda 24 Ağustos'ta evlenen Merve Boluğur ile Murat Dalkı- lıç, geçtiğimiz günlerde bir ev tekstil firmasından teklif aldı. Firma, yeni reklam kampanyasının yüzü olmaları için çifte 600 bin TL önerdi.



İkili rakamın az olduğunu düşünüp teklifi geri çevirdi. Çifte teklifi sunan reklam ajansı, önümüzdeki günlerde reklam filmi talebinde bulunan firmayla görüşerek ikilinin ücreti az bulduğunu bildirecek.