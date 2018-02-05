MERVE BOLUĞUR: BOMBA GİBİ GELİYORUM
Eski eşi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gece arkadaşları ile gece kulübünde görüntülendi.
Eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç 'ın Hande Erçel ile aşk yaşamasından sonra sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen Merve Boluğur, kendini işine verdiğini söyledi.
"BOMBA GİBİ GELİYORUM"
Önceki akşam Bebek'te arkadaşlarıyla eğlenen genç oyuncu, " Eylül ayında bomba gibi geliyorum " diyerek yeni dizi müjdesi verdi.
Kaynak: haberinburada
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