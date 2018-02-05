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Merve Boluğur: Bomba gibi geliyorum

MERVE BOLUĞUR: BOMBA GİBİ GELİYORUM

Eski eşi Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Merve Boluğur, önceki gece arkadaşları ile gece kulübünde görüntülendi.

Tarih : 05 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Merve Boluğur: Bomba Gibi Geliyorum(7/10)3

Eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç 'ın Hande Erçel ile aşk yaşamasından sonra sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen Merve Boluğur, kendini işine verdiğini söyledi.

"BOMBA GİBİ GELİYORUM"

Önceki akşam Bebek'te arkadaşlarıyla eğlenen genç oyuncu, " Eylül ayında bomba gibi geliyorum " diyerek yeni dizi müjdesi verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Merve  Boluğur  Bomba  Gibi  Geliyorum    haber

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