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merve boluğur ayrılık iddialarına son noktayı koydu

MERVE BOLUĞUR AYRILIK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç birlikteliği evlilikle sonuçlandı ve herkes tarafından örnek gösterilen isimler arasında yer alıyordu.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:15
Puan Ver : Merve Boluğur Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu(8/10)5


 Murat Dalkılıç haberleri yalanlamak amacıyla sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla haberlerin doğru olmadığını söyledi.



 



kaynak:posta








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