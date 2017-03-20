MERVE BOLUĞUR AYRILIK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Murat Dalkılıç birlikteliği evlilikle sonuçlandı ve herkes tarafından örnek gösterilen isimler arasında yer alıyordu.
Murat Dalkılıç haberleri yalanlamak amacıyla sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla haberlerin doğru olmadığını söyledi.
kaynak:posta
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