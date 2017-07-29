Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mert Günok'u Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da kaleci arayışlarında gündeme bir başka Fenerbahçeli geldi.

Konyaspor'da İsveçli kaleci Carlgren'in transferi sonrasında ikinci kaleci konumuna düşen Serkan Kırıntılı...

KONYASPOR İLE GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Konyaspor ile temasa geçeceği öğrenildi.

Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rize ve Atiker Konyaspor formaları giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

Kaynak: haberinburada