MERTER'DE ZİNCİRLEME KAZA
E-5 Karayolu Merter mevkiinde 5 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik Ankara yönünde tamamen kilitlendi.
E-5 Karayolu Merter mevkiinde 5 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik Ankara yönünde tamamen kilitlendi. Kaza sonrası araçlardan biri alev aldı.
Yangın çevredeki sürücülerin yangın tüpleriyle ve olay yerine çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle trafik yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
kaynak:sözcü
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