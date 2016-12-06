O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

merter'de zincirleme kaza

MERTER'DE ZİNCİRLEME KAZA

E-5 Karayolu Merter mevkiinde 5 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik Ankara yönünde tamamen kilitlendi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Merter'de Zincirleme Kaza(0/10)


E-5 Karayolu Merter mevkiinde 5 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik Ankara yönünde tamamen kilitlendi. Kaza sonrası araçlardan biri alev aldı.



Yangın çevredeki sürücülerin yangın tüpleriyle ve olay yerine çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kaza nedeniyle trafik yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Merter  De  Zincirleme  Kaza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER