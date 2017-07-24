MERTER'DE METRO ARIZALANDI, HAVALİMANI YÖNÜNE SEFERLER YAPILAMIYOR!
Yenikapı-Havalimanı seferini yapan metro, Merter durağında geldiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı.
YOLCULAR DURAKTA BEKLETİLİYOR, HAVALİMANI SEFERLERİ YAPILAMIYOR
Yolcuların tahliye edildiği metro, durakta bekletiliyor. Arıza nedeniyle Merter'den Havalimanı yönüne metro seferleri yapılamıyor.
Kaynak: haberinburada
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