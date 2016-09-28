MERTER'DE KALDIRIM ÇÖKTÜ!
Merter'de kaldırımın çökmesi sonucu 5 araç çukura düştü. Araçları kurtarma çalışması sürerken çökmenin nedeni araştırılıyor.
Yolda 1.5 metrelik boşluk görülünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verildi.
Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı
Sevk edilen ekipler iki şeritli yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde Otogar yönünden E-5'e uzanan yolda ilerlemek isteyen araçlar, yolun tek şeride düşmesi nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı
Ekipler, yolun altından İSKİ'nin kanalizasyon sistemi bulunduğunu belirleyerek gerekli çalışmaları başlatırken, dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.
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