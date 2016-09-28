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merter'de kaldırım çöktü!

MERTER'DE KALDIRIM ÇÖKTÜ!

Merter'de kaldırımın çökmesi sonucu 5 araç çukura düştü. Araçları kurtarma çalışması sürerken çökmenin nedeni araştırılıyor.

Tarih : 28 Eylül 2016, 15:22
Puan Ver : Merter'de Kaldırım Çöktü!(0/10)


Yolda 1.5 metrelik boşluk görülünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verildi.



Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı



Sevk edilen ekipler iki şeritli yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde Otogar yönünden E-5'e uzanan yolda ilerlemek isteyen araçlar, yolun tek şeride düşmesi nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.



Dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı



Ekipler, yolun altından İSKİ'nin kanalizasyon sistemi bulunduğunu belirleyerek gerekli çalışmaları başlatırken, dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.








Etiketler: Merter  De  Kaldırım  Çöktü    haber

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