

Yolda 1.5 metrelik boşluk görülünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verildi.







Yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı







Sevk edilen ekipler iki şeritli yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Akşam saatlerinde Otogar yönünden E-5'e uzanan yolda ilerlemek isteyen araçlar, yolun tek şeride düşmesi nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.







Dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı







Ekipler, yolun altından İSKİ'nin kanalizasyon sistemi bulunduğunu belirleyerek gerekli çalışmaları başlatırken, dolgu ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.