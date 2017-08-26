Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

MERSİN'DEN CEBİNDE 9 LİRAYLA GELDİ İSTANBUL'DA İŞ KADINI OLDU


Mersin'den Cebinde 9 Lirayla Geldi İstanbul'da İş Kadını Oldu
Tarih : 26 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Mersin'den Cebinde 9 Lirayla Geldi İstanbul'da İş Kadını Oldu(5/10)1

Mersin'den İstanbul'a cebinde sadece 9 lirayla gelen ve ev kiralayacak parası olmadığı için Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda kızıyla sabahlayan, evlerde, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, Fatih'te açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor.Mersin'de tekstil işi yapan varlıklı bir ailenin kızı olarak 1959 yılında dünyaya gelen Altınöz, genç yaşında bir iş adamıyla dünya evine girdi. Altınöz'ün eşi ve babası, o dönem yaşanan ekonomik krizden olumsuz etkilendi.

KIZIYLA BANKLARDA SABAHLADI

Altınöz, anne babasını kaybettikten sonra eşinden de boşandı ve 16 yaşındaki kızını da yanına alarak 2002 yılında İstanbul'a geldi. Cebinde 9 milyon lirayla (TL'den 6 sıfır atılmadan önce) geldiği İstanbul'da ev kiralayacak parası bile olmayan Altınöz, kızıyla Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda, internet kafelerde sabahladı.

AZMETTİ! İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIĞI YERDE YÜZDE ELLİ ORTAK OLDUEvlerde ve otellerde aşçılık yaparak kendisi ve kızının karnını doyuran Altınöz, Fatih'te küçük bir ev kiraladı. Kızının üniversiteyi kazanmasının ardından masrafları artan ve bu nedenle Fatih'teki bir kahke (bir çeşit yöresel kurabiye) imalathanesinde çalışmaya başlayan Altınöz, azmi ve başarısı sayesinde kısa süre sonra çalıştığı iş yerinin yüzde 50 ortağı oldu.Kendi işini kurmayı kafasına koyan Altınöz, 10 yıl önce Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde kendi kahke imalathanesini açtı. Başarılı çalışmasının ardından aynı mahallede ikinci iş yerini de açan ancak bir süre sonra birini kapatmak zorunda kalan Altınöz, halen imalathane ve satış yaptığı iş yerinde faaliyetini sürdürüyor.

"BAŞARDIM DEMEK İSTEMİYORUM"Başarı hikayesini anlatan Altınöz, 15 yıl önce cesur bir kararla kızıyla İstanbul'a geldiklerini, cebinde 9 lira olduğunu ve zorlu hayat hikayelerinin o gün başladığını söyledi.İstanbul'a her yeni gelen insanda olduğu gibi kendisinin de korku taşıdığını aktaran Altınöz, "Mevla'ya sığındım, yardım etmesini ve doğru yolu göstermesini istedim. Alim isterseniz alimle, zalim isterseniz zalimle karşılaşırmışsınız. Biz iyi insanlarla karşılaştık çok şükür." dedi.

HEDEF BELİRLEDİ KAZANAN O OLDUİstanbul'da çok zorluklar çektiğini ve bedeller ödediğini anlatan Altınöz, şöyle devam etti: "Her şeye rağmen bir hedef belirledim kendime. Yemeğe ve pastaya karşı büyük bir zaafım vardı ama bugüne kadar hiç çalışmamıştım. Bir lokantada bulaşıkçılık yapmaya başladım. Bana 'Sen aşçılıktan da anlıyorsun, bize yemekte yardım et' dediler.

Lokantada aşçılığın yanı sıra evlerde, otellerde de aşçılık yaptım. Fatih'te kahke imalathanesi ve satışı yapan bir iş yerine girdim. Başarılı çalışmam sayesinde kısa sürede yüzde 50 ortak oldum. Kahkenin hikayesi doğru yol anlamına gelir. Kendi çapımızda bir imalathane açtım ve büyük sorumluluklar alarak başladım işe. Hem imalat hem de satış yapmaya başladım. İkinci dükkanı açtım ama ekonomik nedenlerden dolayı 2014'te bu iş yerini kapatmak zorunda kaldım. Şu anda tek imalathaneyle işe devam ediyorum.""Başardım demek istemiyorum" diyen Altınöz, geldiği noktanın kendisini tatmin etmediğini, daha başarılı işlere imza atmak için aralıksız çalıştığını anlattı.Gül Gürsel Altınöz, tüm kadınların iş hayatında cesur olması, girişimci ruhuyla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, bu şekilde akıllı yatırımla kadınların mutlaka başarıya ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mersin  Den  Cebinde  9  Lirayla  Geldi  İstanbul  Da  İş  Kadını  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER