Mersin'de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak sonrası bazı bölgeleri su basarken, büyükşehir belediyesi ekipleri de vatandaşların yardımına koştu.



Mersin'de sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran sağanak sonrası bazı bölgeleri su basarken, büyükşehir belediyesi ekipleri de vatandaşların yardımına koştu.







Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen yılın son günlerinde yaşanan sel afetinde dere yataklarının imara açılması ve taşan dereler sonucu oluşan su baskınları ve can kayıpları ile milyonlarca liralık hasar meydana geldiği anımsatıldı.







kaynak:haberler