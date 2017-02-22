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mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Tarih : 22 Şubat 2017, 10:30
Puan Ver : Mersin'de Terör Operasyonunda 7 Tutuklama(7/10)7


Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.



Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:sabah








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