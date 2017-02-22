MERSİN'DE TERÖR OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA
Mersin'in Tarsus ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.
Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
kaynak:sabah
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