

Ankara'dan Mersin'e giden Muzaffer Çoban yönetimindeki 06 BS 1545 plakalı yolcu otobüsü, TEM otoyolunda giderken iddiaya göre Tarsus İlçesi'nin Gülekboğazı mevkiine geldiğinde birden alev aldı.







Motor bölümünden çıkan dumanları gören arkadan gelen araçların sürücülerinin ikazı üzerine, Muzaffer Çoban otobüsü hemen kenara çekip yolcuları tahliye edip itfaiyeden yardım istedi.







Alevler kısa sürede otobüsü sararken, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Karayollarına bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.