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mersin'de polise silahlı saldırı!

MERSİN'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI!

Tarsus ilçesinde izinsiz gösterilere karşı önlem alan polislere silahla ateş açan iki kişiden biri öldürüldü, diğeri yaralı ele geçirildi.

Tarih : 07 Eylül 2015, 13:50
Puan Ver : Mersin'de Polise Silahlı Saldırı!(6.4/10)8


Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde motosikletle gelen yüzleri kapalı iki kişi, Kavaklı Mahallesi hemzemin geçit yakınlarında izinsiz gösterilere karşı tedbir alan polis ekiplerine pompalı av tüfeğiyle ateş açarak kaçtı.





Polisin takibe aldığı saldırganlar 2450 Sokak'ta karanlık bir bölgeye saklanarak ekiplerin uyarılarına ateşle karşılık verdi.








Etiketler: Mersin  De  Polise  Silahlı  Saldırı    haber

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