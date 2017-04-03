

Mersin'de, polis aracına patlayıcı madde atılması sonucu 2 polis yaralandı. Saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı.







Bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.







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kaynak:hürriyet







