MERSİN'DE POLİS ARABASINA PATLAYICI MADDE ATILDI!
Mersin'de, polis aracına patlayıcı madde atılması sonucu 2 polis yaralandı. Saldırı saat 07.30 sıralarında Merkez Mezitli İlçesi Tece Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta görevli ekip aracına başka bir araçta bulunan bir kişi patlayıcı atarak kaçtı.
Bombalı saldırıda yaralanan 2 polis memuru Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldıgınlarını tespit ederek yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
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kaynak:hürriyet
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