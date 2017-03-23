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mersin'de pkk/kck şüphelisi 27 kişi adliyeye çıkarıldı

MERSİN'DE PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 27 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Mersin'de polisin nevruz kutlamaları öncesi PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.

Tarih : 23 Mart 2017, 15:40
Puan Ver : Mersin'de Pkk/Kck Şüphelisi 27 Kişi Adliyeye Çıkarıldı(7/10)9


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, nevruz etkinlikleri öncesinde sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik 17 Mart'ta operasyon düzenledi. Kent merkezinde 27, Tarsus İlçesi'nde ise 9 kişi gözaltına alındı.



Sorgulamaları tamamlanan zanlılar, bugün sabah Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 27 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.



 



kaynak:sabah








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