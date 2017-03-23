MERSİN'DE PKK/KCK ŞÜPHELİSİ 27 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI
Mersin'de polisin nevruz kutlamaları öncesi PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, nevruz etkinlikleri öncesinde sokak eylemi planladıkları iddia edilen terör örgütü mensupları ve sempatizanlarına yönelik 17 Mart'ta operasyon düzenledi. Kent merkezinde 27, Tarsus İlçesi'nde ise 9 kişi gözaltına alındı.
Sorgulamaları tamamlanan zanlılar, bugün sabah Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 27 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasından sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.
kaynak:sabah
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