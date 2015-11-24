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Mersin'de PKK Operasyonu !

MERSİN'DE PKK OPERASYONU !

Mersin'de, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk aranıyor.

Tarih : 24 Kasım 2015, 13:21
Puan Ver : Mersin'de Pkk Operasyonu !(7/10)7


Mersin'de, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk aranıyor.



 Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk'ün de bulunduğu 2 kişi aranıyor.



EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI



Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün ekonomik yapılanmasına yönelik bir süredir devam eden teknik çalışmanın ardından bugün sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.








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