

Mersin'de, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk aranıyor.







Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın ekonomik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında Akdeniz Belediye Başkanı HDP'li Fazıl Türk'ün de bulunduğu 2 kişi aranıyor.







EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI







Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütünün ekonomik yapılanmasına yönelik bir süredir devam eden teknik çalışmanın ardından bugün sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.