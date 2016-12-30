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MERSİN'DE OTOMOBİL YOLDA AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ


MERSİN'DE OTOMOBİL YOLDA AÇILAN ÇUKURA DÜŞTÜ
Tarih : 30 Aralık 2016, 10:17
Puan Ver : Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü(7/10)6


Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" ifadesine yer verdi.



Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.



Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.



 



kaynak:yenişafak








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