Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Mersin'de Milli Boksör, Su Sattığı Sokaklara Avrupa Madalyasıyla Döndü

MERSİN'DE MİLLİ BOKSÖR, SU SATTIĞI SOKAKLARA AVRUPA MADALYASIYLA DÖNDÜ

Mersin'de su satarken boks hayatına adım atan 15 yaşındaki Muhammet Saçlı, Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Mersin'de Milli Boksör, Su Sattığı Sokaklara Avrupa Madalyasıyla Döndü(7/10)3

Mersin'de, su satarken kollarının uzunluğu nedeniyle dikkati çekip boks hayatına adım atan 15 yaşındaki Muhammet Saçlı, Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonasında 48 kiloda üçüncülük elde ederken başarısını, su sattığı sokaklarda düzenlenen tura katılarak kutladı.

Isparta'da şubat ayında düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Boks Şampiyonasında elde ettiği birinciliğin ardından, kendisine Avrupa hedefi koyan Muhammet, Bulgaristan'ın Albena kentinde yapılan Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonasına katıldı ve bronz madalya elde etti.

ARABAYLA ŞEHİR TURU ATTI

Şampiyonanın ardından kente gelen genç sporcu, kazandığı başarıyı şehir turu atarak kutladı. Muhammet, boksa başlamadan önce su sattığı sokaklardan bu sefer başarılı bir sporcu olarak geçmenin gururunu yaşadı.

Muhammet Saçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirteren milli sporcu, şöyle konuştu:

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI"

"Elimden geleni yaptım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım. Turnuva çok güzel geçti. Bundan sonraki hedefim, önümüzdeki sene düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemi ve milli takımı en iyi şekilde temsil etmek."

İL TEMSİLCİSİ: ŞAMPİYONA MUHAMMET İÇİN BÜYÜK TECRÜBE OLDU

Türkiye Boks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mustafa Oral da Muhammet'in Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM), bağlı olimpik bir sporcu olduğunu hatırlatarak, şampiyonalarda asıl amaçlarının olimpik başarı yakalamak olduğunu ve bunu da başardıklarını kaydetti.

Oral, şampiyonanın Muhammet için bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Şampiyona Muhammet için çok büyük bir tecrübe oldu. Sadece Rusya, Ukrayna ve eski Soyvetler Birliğini içerin bir turnuva oldu aslında. Bu nedenle zorlandı biraz ama yılmayacaktır. Önünde daha nice şampiyonalar var. Çalışmaya devam edecek ve daha büyük başarılara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"MUHAMMET ÜLKEMİZİN VE MERSİN'İN GURURUDUR"

Oral, Muhammet'in turnuvada altın madalya hedeflediğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Muhammet Saçlı orada altın madalyanın en büyük favorisiydi. Üçüncülük nedeniyle biraz buruğuz ama Muhammet'in tecrübe sahibi olması bizi mutlu etti. Şampiyona bizim için güzel geçti. Muhammet, Türkiye'deki 5-6 sporcunun içerisinde olimpiyatlarda ülkemizi teslim edecek en büyük adaylardan birisi. Muhammet, ülkemizin ve Mersin'in gururudur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mersin  De  Milli  Boksör  Su  Sattığı  Sokaklara  Avrupa  Madalyasıyla  Döndü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER