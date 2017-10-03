Mersin'de, su satarken kollarının uzunluğu nedeniyle dikkati çekip boks hayatına adım atan 15 yaşındaki Muhammet Saçlı, Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonasında 48 kiloda üçüncülük elde ederken başarısını, su sattığı sokaklarda düzenlenen tura katılarak kutladı.

Isparta'da şubat ayında düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Boks Şampiyonasında elde ettiği birinciliğin ardından, kendisine Avrupa hedefi koyan Muhammet, Bulgaristan'ın Albena kentinde yapılan Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonasına katıldı ve bronz madalya elde etti.

ARABAYLA ŞEHİR TURU ATTI

Şampiyonanın ardından kente gelen genç sporcu, kazandığı başarıyı şehir turu atarak kutladı. Muhammet, boksa başlamadan önce su sattığı sokaklardan bu sefer başarılı bir sporcu olarak geçmenin gururunu yaşadı.

Muhammet Saçlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini belirteren milli sporcu, şöyle konuştu:

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI"

"Elimden geleni yaptım. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım. Turnuva çok güzel geçti. Bundan sonraki hedefim, önümüzdeki sene düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ülkemi ve milli takımı en iyi şekilde temsil etmek."

İL TEMSİLCİSİ: ŞAMPİYONA MUHAMMET İÇİN BÜYÜK TECRÜBE OLDU

Türkiye Boks Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Mustafa Oral da Muhammet'in Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM), bağlı olimpik bir sporcu olduğunu hatırlatarak, şampiyonalarda asıl amaçlarının olimpik başarı yakalamak olduğunu ve bunu da başardıklarını kaydetti.

Oral, şampiyonanın Muhammet için bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Şampiyona Muhammet için çok büyük bir tecrübe oldu. Sadece Rusya, Ukrayna ve eski Soyvetler Birliğini içerin bir turnuva oldu aslında. Bu nedenle zorlandı biraz ama yılmayacaktır. Önünde daha nice şampiyonalar var. Çalışmaya devam edecek ve daha büyük başarılara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"MUHAMMET ÜLKEMİZİN VE MERSİN'İN GURURUDUR"

Oral, Muhammet'in turnuvada altın madalya hedeflediğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Muhammet Saçlı orada altın madalyanın en büyük favorisiydi. Üçüncülük nedeniyle biraz buruğuz ama Muhammet'in tecrübe sahibi olması bizi mutlu etti. Şampiyona bizim için güzel geçti. Muhammet, Türkiye'deki 5-6 sporcunun içerisinde olimpiyatlarda ülkemizi teslim edecek en büyük adaylardan birisi. Muhammet, ülkemizin ve Mersin'in gururudur."

Kaynak: haberinburada