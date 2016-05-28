

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta duran iş adamı, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.







Alınan bilgiye göre, bir nakliye firmasının sahibi Lokman Kazan (40), 33 DOK 81 plakalı otomobiliyle Barbaros Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı Camspor Tesisleri kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada motosikletle otomobilin yanına gelen kasklı 2 zanlı, aracın sağı ve solundan Kazan'a 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.







İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kazan'ın öldüğünü belirledi.







Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerince araç ve çevresinde yapılan aramalarda 4 boş kovan bulundu.







İncelemenin ardından Kazan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.







Bu arada, olay yerine gelen Kazan'ın yakınları fenalaştı. Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.