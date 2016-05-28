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mersin'de iş adamı silahlı saldırıda öldü

MERSİN'DE İŞ ADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobiliyle kırmızı ışıkta duran iş adamı, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:06
Puan Ver : Mersin'de İş Adamı Silahlı Saldırıda Öldü(6/10)5


Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobiliyle  kırmızı ışıkta duran iş adamı, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu  hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, bir nakliye firmasının sahibi Lokman Kazan (40),  33 DOK 81 plakalı otomobiliyle Barbaros Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı Camspor  Tesisleri kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada motosikletle otomobilin yanına gelen kasklı 2 zanlı, aracın  sağı ve solundan Kazan'a 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kazan'ın  öldüğünü belirledi.



Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerince araç ve  çevresinde yapılan aramalarda 4 boş kovan bulundu.



İncelemenin ardından Kazan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Mersin  Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Bu arada, olay yerine gelen Kazan'ın yakınları fenalaştı. Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı  soruşturma başlattı.








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