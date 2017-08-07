MERSİN'DE GEMİYE KOKAİN BASKINI! TAM 24 MİLYON 537 BİN TL DEĞERİNDE
Mersin Limanına gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisine operasyon yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan 102 pakette toplam 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.
24 MİLYON TL DEĞERİNDE
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince yapılan analiz ve risk değerlendirmesi sonucunda Mersin Limanı'na gelen Liberya bayraklı kuru yük gemisinde muzların arasına gizlenmiş piyasa değeri 24 milyon 537 bin TL olan 102 pakette toplam 122 kilo 685 gram kokain ele geçirildi.
X-RAY CİHAZINA TAKILDI
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından Mersin Limanı'na gelen gemiden indirilen konteynerlerden Ekvator çıkışlı muz yüklü olduğu beyan edilen konteyner, yapılan risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen x-ray taramasında konteynerin tavan kısmında yoğunluk farkı olduğu tespit edildi.
MUZLARIN ARASINA YARLEŞTİRMİŞLER
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince konteynerde bulunan muz yükü boşaltıldı ve narkotik dedektör köpeği Max yaptığı aramada şüpheli olarak işaretlenen bölgeye tepki verdi. Konteynerin tavanının açılmasıyla, tavana gizlenmiş vaziyette plastik ambalajlı paketler olduğu görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda konteynerin tavanına gizlenmiş olan 102 paket indirilerek paketlerden alınan numuneye uyuşturucu test kiti ile yapılan analizde kokain pozitif sonucu alındı.
Son yıllarda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekiplerince gerçekleştirilen en büyük yakalamalardan biri olan olayda kaçakçılığa konu 122 kilo 685 gram kokaine el konularak, uyuşturucu kaçakçılığına karışan yedi şüpheli gözaltına alındı ve haklarında Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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