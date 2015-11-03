O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MERSİN'DE DEPREM !


MERSİN'DE DEPREM !
Tarih : 03 Kasım 2015, 13:09
Puan Ver : Mersin'de Deprem !(9/10)11


Mersin'de deprem; merkez üssü neresi kaç şiddetinde oldu? 3 Kasım 2015 Mersin Depremi korkuttu. Mersin'de depremin şiddeti ve merkez üssü neresi haberimizde! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklama depremin büyüklüğünü 3.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Toroslor İlçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Değirmendere Mahallesine yakın bir yerde gerçekleştiği tespit edildi.



 







Etiketler: Mersin  De  Deprem      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER