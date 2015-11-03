

Mersin'de deprem; merkez üssü neresi kaç şiddetinde oldu? 3 Kasım 2015 Mersin Depremi korkuttu. Mersin'de depremin şiddeti ve merkez üssü neresi haberimizde! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklama depremin büyüklüğünü 3.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Toroslor İlçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Değirmendere Mahallesine yakın bir yerde gerçekleştiği tespit edildi.







