Mersin'in Erdemli ilçesinde Murat Bayram isimli şahıs 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti.



Mersin'in Erdemli ilçesinde Murat Bayram isimli şahıs 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu ile eşini öldürüp intihar etti.







CİNNET GETİRİP KAN DÖKTÜ







Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Mahalesi İmam Hatip Sokak'taki Eren Apartmanı 5. katta oturan turizmci Murat Bayram, iddiaya göre borçları yüzünden bunalıma girdi. Bayram bugün evde karısıyla tartıştı. Tartıştıktan sonra cinnet getiren Bayram, eşi Sultan, ana sınıfı öğrencisi oğlu Mehmet Ali ile 2-3 yaşlarındaki kızı Zeynep Bayram'ı silahla öldürdü. Bayram daha sonra aynı tabancayla başına sıkarak intihar etti