

Mersin'de CHP'liler, İstanbul'da şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto ettiler.







CHP İl Başkanlığı önünde öğle saatinde toplanan CHP'liler, İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıya sloganlar atarak tepki gösterdiler. Parti binası önünde düzenlenen açıklamaya, CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile çok sayıda partili katıldı.