MERSİN'DE CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SALDIRIYI PROTESTO ETTİLER
Mersin'de CHP'liler, İstanbul'da şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı protesto ettiler.
CHP İl Başkanlığı önünde öğle saatinde toplanan CHP'liler, İstanbul Vezneciler'de düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurları Gökhan Topçu ve Kadir Cihan Karagözlü'nün Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen saldırıya sloganlar atarak tepki gösterdiler. Parti binası önünde düzenlenen açıklamaya, CHP Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Serdal Kuyucuoğlu, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile çok sayıda partili katıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar