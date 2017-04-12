

Merkez Mezitli İlçesi Tece Mahallesi Söğütlü kavşağında 3 Nisan'da polis memurları Hayrullah Poyraz ile Olcay Solak'ın yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yapılan operasyonlarda terör örgütleri TKP/ML, DHKP-C ve MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 9'u kadın 18 kişiyi gözaltına aldı.



8 günlük gözaltı sürecinde işlemlerin tamamlanmasının ardından Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, adliye çıkarıldıkları sırada "Devrimci irade teslim olmayacak", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Bunun üzerine polisler, şüphelilerin ağzını elleriyle kapatarak slogan atmalarını engelledi. Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu belirlenen 10 kişinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.







kaynak:milliyet